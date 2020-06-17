«OPPO مصر» تطلق Reno 3 وReno 3 Pro وOPPO Enco W31 وتتميز بخصائص الكاميرا في Reno 3!

أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الهواتف الذكية، إطلاق هواتف OPPO Reno 3 وReno Pro 3 في مصر خلال حدث ضخم عبر الإنترنت شاركت فيه معلومات وتفاصيل عن الإطلاق الجديد.يأتي هذا الإطلاق كدليل جديد على ريادة الشركة في مجال التكنولوجيا وتقديم أفضل تجربة للمستخدمين، ومن الجدير بالذكر حصول الأداء المميز لسلسلة هواتف Reno 3 على حب وتقدير الكثير من المستخدمين في مختلف المناطق حول العالم، وحصل كذلك على الكثير من الجوائز والتقديرات من العديد من المؤسسات العالمية.تأتي هواتف OPPO Reno 3 بأربع كاميرات: الأساسية بقوة 48 ميجابيكسل، تلتقط الصور بوضوح تحت أي ظروف تصوير. عبر تبني مصفوفة الكاميرا بقوة 48 ميجابيكسل الشائعة، يمكنها التقاط الضوء بدقة أكبر، وإبراز المزيد من التفاصيل، لتجعل الصورة أكثر حيوية ونابضة بالحياة. وبفضل عدسة Reno 3 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، يمكنك أن تستمتع بتأثير بصري أقوى عبر تكوين أكثر راحة حتى في المساحات الضيقة. ويمكن أن تلتقط العدسة فائقة الاتساع صور بزاوية 108 درجة بعد احتساب معدل التشويش. بالإضافة إلى ذلك فمن خلال العدسة المقربة 13 ميجابيكسل، يمكنك التقاط جميع اللحظات الرائعة مثلا التكبير خلال مباراة كرة قدم من أي مقعد كان من مقاعد المشجعين، أو خلال حفل موسيقي مثلا! أما العدسة الأحادية بدقة 2 ميجابيكسل فتتيح تصوير عدة طرازات من البورتريه. في عصر التعبير عن الذات، فإن العدسة الأحادية من OPPO Reno3 تأتي كي تمنحك الفرصة على تشكيل وإظهار طرازك الفريد.وتوفر هواتف Reno 3 خاصية التقريب الهجين حتى 5X والتقريب الرقمي حتى 20X حتى يتمكن مستخدميها من التقاط كافة اللقطات البعيدة والتي يصعب تصويرها بهواتف أخرى.كما يحسن الهاتف معظم مشاهد المستخدم خاصة تلك التي تكون في ضوء ساطع، مثل تفاصيل المبانى، أو مجموعة من أوراق الشجر. ببساطة تلتقط بفاعلية التفاصيل الغنية التي تواصل إبهارك حتى عندما تقوم بتكبير الصورة. حتى مع الإضاءة المحدودة، فإن وضع الظلام الشديد من3 Reno يمكن أن يلتقط أفضل الصور في الليل بفضل لوغاريتم OPPO الخاص حيث يقوم3 Reno بتحديد لوغاريتمات وضعية الإدخال المختارة بناءً على درجة السطوع. حين تكون قوة الإضاءة أقل من 1 لاكس، فإن الهاتف يتحول إلى وضعية الظلام الشديد آليًا ويلتقط صورًا واضحة. الفكرة هي التقاط عدة لقطات من الصور بنسب تعرض مختلفة، ثم يتم مسح أفضل مدخل عبر الذكاء الاصطناعي ومتتبع الوضعيات المختلفة.أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 44 ميجابيكسل تمكنك من التقاط صور سيلفي فائقة الوضوح، توضح تفاصيل البشرة في كل من وضعية صور السيلفي ووضعية فيديو السيلفي. ووضعية ال AI Beauty Mode تساعدك على التقاط صور تظهر جمالك الطبيعي.وبالنسبة للتصوير السيلفي ليلا، فهذه المرة، قامت OPPO بإعداد الكاميرات الأمامية بوضعية السيلفي الليلي الفائق لتحل مصاعب التقاط صور السيلفي في المساء، لتقدم صورًا ليلية رائعة وصور سيلفي جميلة وواضحة. وهذا تكوين جديد متعدد اللقطات حيث تلتقط الكاميرا الأمامية عدة صور في المرة الواحدة بمجالات تعرض مختلفة تجمع لحظيًا بنظام HDR لتخرج صورة واحدة.أما عن الوان هواتف Reno 3 فهي مستوحاة من الطبيعة. وتأتي هواتف Reno 3 بلونين هما أسود منتصف الليل والأزرق الفجري الذي يعكس تدرج وملمس الضوء مما يجعل اللون متغيرًا. وتتوافر هواتف OPPO Reno 3 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت مقابل 5،990 جنيه مصري فقط.وفي نفس الحفل أعلنت OPPO أيضا عن إطلاق سماعات OPPO Enco W31 التي تعد أول منتج صوتي لاسلكي حقيقي لـ OPPO منذ دخولها في مجال إنترنت الأشياء في عام 2019. وهي أول سماعات رأس لاسلكية حقيقية مدمجة مع مكبرات صوت فائقة الديناميكية في الصناعة، مما يجعل تجربة الصوت مفصلة وقوية. تستخدم سماعات OPPO Enco W31 في إرسال بلوتوث ثنائي الأذنين منخفض الكمون ومتوافق مع معظم الهواتف الذكية. علاوة على ذلك، مع تصميم أكثر أمانًا داخل الأذن ومقاومة أقوى للماء والغبار، تم تقديم سماعات الرأس هذه على أنها "مواكبة حتى أكثر المستخدمين نشاطًا وحيوية". وتتوافر السماعات باللون الأبيض مقابل 1499 جنيه مصري فقط.