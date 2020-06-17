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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المنتجين العرب» يطلق دورة «مونديال العرب للفنون والإعلام» في سبتمبر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:11 م
الدكتور إبراهيم أبو
الدكتور إبراهيم أبو ذكرى
أمير محمد خالد
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أصدر الدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، قرارا بتشكيل هيئة عليا مصغرة للدورة الثامنة من مونديال الأعمال الفنية والإعلام، تحت مسمى جديد وهو «مونديال العرب للفنون والإعلام» دورة خاصة 2020.

وجاء بالقرار تشكيل الهيئة والتي ضمت في عضويتها كل من الدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق، والدكتور زياد خضر نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، والدكتور مصطفى سلامة أمين عام الاتحاد، والسيد محمد العضايلة النائب الأول للأمين العام للاتحاد.

وكشف إبراهيم أبو ذكرى، في تصريحات صحفية، أن اتحاد المنتجين العرب تقدم بمبادرة جديدة من نوعها بعد الاتفاق عليها من كوادر ورؤساء الاتحادات الإقليمية تحت مسمى جديد يحمل المعاني التي نريد أن نقدمها للجماهير العربية وهو "مونديال العرب للفنون والإعلام" تكريما وتقديرا من الاتحاد العام للعالم العربي بكل مكوناته الإقليمية على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن عاصم المنياوي المستشار الفني للاتحاد، عن إقامة 9 فعاليات ومهرجانات خلال هذه الدورة الخاصة من المونديال، سيشارك بها معظم نجوم الوطن العربي في مجال الغناء والتمثيل والإعلام، مشيرا إلى أن الدورة ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل، وخلال الأسبوع المقبل سيبدأ هو وفريق عمل المونديال على تجهيز المشاركات في مسابقات الأغاني والكليبات من كل الدول العربية بالتعاون مع لجنة تحكيم المونديال، وتحت إشراف الهيئة العليا للمونديال، وجرى الاتفاق مبدئيا على تكريم بعض النجوم خلال هذه الدورة سيتم الإعلان عنهم في حينها.

وفي سياق متصل، جرى الإعلان عن الهيئة العليا لـ«مهرجان العرب لعلوم الإعلام» أحد فروع المونديال هذا العام باسمه الجديد في دورته الثانية برئاسة الدكتور سامي الشريف، وتم اختيار الدكتور عزت حجاب عميد كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط بالمملكة الأردنية الهاشمية نائبا لرئيس المهرجان، وكذلك عودة بث قناة «مونديال تي في» بعد توقفها لمدة سنتين منذ آخر دورة لتغطية أحداث المونديال بكل فعالياته قبل وأثناء وبعد انتهاء هذه الدورة.

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