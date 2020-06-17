«التعليم» تعلن موقف مواصلة الدراسة إلكترونيًا بعد كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تدرس حاليًا استمرار التعليم الإلكتروني في جميع المراحل المختلفة خلال السنوات المقبلة.جاء ذلك في رد الوزير على استفسار أحد المعلمين في مجموعة واتس آب، والذي سأل طارق شوقي عن إمكانية تطبيق التعليم الإلكتروني على جميع مراحل التعليم، ليؤكد الوزير قائلًا: "إنها عنصر مهم جدًا في مستقبل التعليم المصري".تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت قد اعتمدت التقييم بناءً على المشروعات البحثية التطبيقية لطلاب سنوات النقل بالتعليم الفني والتعليم العام والشهادة الإعدادية كبديل للامتحانات التقليدية بسبب جائحة فيروس (كوفيد- 19).