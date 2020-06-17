الهواري: الاعتداء على المصريين في ترهونة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان

قال المهندس عبدالحميد الهواري القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مواقف المنظمات الحقوقية الدولية يرتبط دائما بوجود مصلحة لها، فإن غابت تلك المصلحة لا تسمع لها صوت، لذا لم نجد أي تنديدات على الأقل بما حدث من احتجاز للمصريين فى ليبيا، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق دولي مع حكومة الوفاق بشأن تعذيب المصريين في ترهونة.وأضاف "الهواري"، في بيان له اليوم، أن ما حدث يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في ليبيا، متسائلا: "أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث للمصريين من انتهاكات وتعذيب فى ليبيا، حيث أننا لا نرى سوى مبدأ ومعيار واحد للدفاع عن الحقوق المهدرة للإنسان فى العالم".وأشار القيادي بـ"مستقبل وطن"، أن صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية عما يحدث للمصريين المتحجزين فى ليبيا يعتبر إهدار للمصداقية لهذه المنظمات، مطالبها بضرورة أن ترفع صوتها وتستعيد مصداقيتها ومبادىء حقوق الإنسان وأن تصدر بيانات إدانة لما يحدث للمصريين المتحجزين فى ليبيا، بدلا من أن تصدر بيانات فى مسائل أقل من ذلك بكثير.ولفت، إلي أن نفس المنظمات الحقوقية التي لم تحرك ساكنا تجاه ممارسات الميلشيات التركية في ليبيا، تراها مناهضة لبعض السياسيات في دول أخرى تختلف معها في التوجهات، مؤكدا أن ذلك دليل على أن تلك المنظمات وقراراتها مسيسة.