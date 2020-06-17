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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 15 سفينة بميناء دمياط

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:01 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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أعلنت هيئة ميناء دمياط، ان الميناء استقبل اليوم الأربعاء، سفينتين حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتين بضائع عامة و7 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4031 طن علف بنجر و4600 طن يوريا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1218 طن حديد و12401 طن خردة و9231 طن ذرة و2000 طن زيت طعام 6000 طن سكر، كما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 552 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وفراولة) وخضراوات (بطاطس وفاصوليا وورق عنب وبامية وخرشوف وطماطم وملوخية وخضار مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وأرز وبرسيم وبردقوش) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية وهولندا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وسنغافورة وسيريلانكا وأندونيسيا وهونج كونج وبريطانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 238 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1438 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 35808 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88832 طنا، كما غادر عدد 2219 شاحنة منها 1000 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 55000 من البضائع العامة.

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