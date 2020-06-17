وفاة مسنة سورية بكورونا يرفع الوفيات إلى 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وفرض الحجر الصحي على المبنى الذي كانت تعيش فيه بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تسجيل حالة وفاة لسيدة سبعينية تعاني من أمراض القلب والضغط والسكري ومشاكل كلوية توجهت لمشفى المواساة بدمشق بشكوى مشاكل تنفسية وهضمية، أدخلت على إثرها للعناية المشددة، وجاءت نتيجة المسحة التي أجريت لها إيجابية".

وأكد عمار العلي رئيس بلدية جديدة الفضل، مكان سكن السيدة، لـ(د ب أ): "عزل المبنى الذي كانت تعيش فيه السيدة ويضم 5 عائلات بشكل كامل كأجراء احترازي".

وبحسب الصحة السورية بلغ عدد الإصابات المسجلة في البلاد 177 حالة وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 74 حالة ووفاة 7 حالات.