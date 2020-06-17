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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة حول آليات «التعليم» لمواجهة غش الثانوية العامة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:57 م
محمود عادل شعلان
محمود عادل شعلان
إسلام نصير
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تقدم محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن آليات الوزارة للتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها خلال أيام.

وطالب شعلان، الأربعاء، بمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة، من خلال آليات عقابية جديدة تطورها كل عام لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات دون زيادة أو نقصان، خاصة أن الثانوية شهادة عامة تعد مسألة أمن قومي.

ولفت نائب البرلمان إلى أن أولياء الأمور فطنوا إلى خطورة هذه الظاهرة على مستقبل أبنائهم، فبعد الجد والاجتهاد طوال العام في ظل الظروف الراهنة، لا يمكن أن يتساوى المجتهد بغيره ممكن اعتمد على الغش وتسريب الامتحانات عبر الصفحات المختلفة، وهو ما يتطلب من وزارة التربية والتعليم أن تستعد جيدًا هذا العام لوضع حدًا لهذه الظاهرة بعد ما رأيناه في الأعوام السابقة.

كما طالب النائب البرلماني بتشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في الوزارة، ويختص عمل ذلك الفريق على مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج للغش الالكتروني، والصفحات التي تزعم تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.  

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