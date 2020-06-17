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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس سفاجا: بدء تشغيل خط إنتاج الكمامات بطاقة 1700 واحدة يوميًا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:57 م
خط إنتاج الكمامات
خط إنتاج الكمامات
كتب- علي عواد
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شهدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل خط الإنتاج في منصع إنتاج الكمامات الذي تم تجهيزه بالتعاون بين جميعة نداء بقنا وجمعية عمرو بن الخطاب وإدارة الشئون الاجتماعية بسفاجا، وبتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت المغربي، في بيان لها، أنه تم تدريب 20 فتاة للعمل لمدة 8 ساعات من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرًا لإنتاج 1700 كمامة يوميًا وبيعها بسعر الجملة للمواطنين.

وأكدت رئيس المدينة، أنه جاري طرح الإنتاج على المواطنين بسعر التكلفة وتوفير كميات مناسبة لخدمة المواطنين في ظل تضاعف معدل استخدامها في الوقت الحالي واستخدامها بكثافة بين المواطنين كأحد وسائل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت، أنه سيتم بيع تلك المنتجات بسعر التكلفة التى تترواح بين 2 جنيه و2،5 جنيه من خلال منافذ بيع يتم تحديدها بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية، مشددةً على ضرورة مراعاة الشروط والمواصفات المقررة لذلك، مشيدةً بالتنسيق وتضافر الجهود المبذولة بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في دعم عمل الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك لحماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وناشدت "رئيس المدينة" المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس.

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