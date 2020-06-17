إسرائيل تعيد قيود مكافحة كورونا بعد ارتفاع معدل الإصابات

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إعادة بعض القيود الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مرة أخرى، بعد الارتفاع في معدل الإصابات اليومي مجددًا.وشملت الإجراءات الإلزام بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، وحظر التجمعات في الأماكن العامة، والتزام العزل لمن يُطلب منهم ذلك، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، على تمديد فترة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا لمدة 45 يوما أخري، وتوقيع عقوبات مالية على مخالفي تعليمات الوقاية المعلن عنها.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19637 حالة، و303 حالات وفاة.