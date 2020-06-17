ضبط 75 مخالفة إشغال طريق بمطروح

قال وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسي مطروح بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي، عن ضبط 15 مخالفة إشغال، وبائع متجول، ونظافة بإجمالي 75 حالة إشغال بمناطق الكيلو 1، وشارع زاهر جلال من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والإدارات المعنية.وأضاف رئيس المدينة أنه تم رفع والتحفظ علي كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة، ومراجعة تراخيص المحال التجارية، والأكشاك، بالاضافة الى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وناشد " عبد الرازق" أصحاب المحال التجارية عدم إشغال الأرصفة والطريق، والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.