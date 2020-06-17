وزير التعليم يؤكد استمرار الأبحاث في التعليم الفني خلال السنوات المقبلة

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إمكانية استمرار الأبحاث التطبيقية لسنوات النقل بالدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجارى، فندقي مزدوج"، قائلا: "مستمرة خلال السنوات المقبلة كأحد أساليب التقييم".جاء ذلك خلال رده على استفسار أحد المعلمين على أحد مجموعات واتس آب: هل الأبحاث في التعليم الفني مستمرة أم إنها كانت لحل الأزمة الحالية؟يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمدت التقييم بناء على المشروعات البحثية التطبيقية لطلاب سنوات النقل بالتعليم الفني كبديل للامتحانات التقليدية بسبب جائحة فيروس "كوفيد-19" المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد.