تعرف على درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع.. درجة الحرارة بالمحافظات

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع



وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، على أن يشهد الأسبوع المقبل تقلبات في درجات الحرارة، مع اضطراب الملاحة البحرية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غدا الخميس، ويكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وهناك شبورة خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، نشطة على شمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

درجة الحرارة بالمحافظات



وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «32 – 21»، الوجه البحرى «32 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27 – 22»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 26»، شمال الصعيد «33 – 23»، جنوب الصعيد «41 – 27» درجة مئوية.

أما بعد غد الجمعة فيسود طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب غرب الصعيد.

درجة الحرارة بالمحافظات

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «33 – 21»، الوجه البحرى «33 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 22»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35 – 26»، شمال الصعيد «34 – 23»، جنوب الصعيد «38 – 27» درجة مئوية.



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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «32 – 21»، الوجه البحرى «32 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27 – 22»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 26»، شمال الصعيد «33 – 23»، جنوب الصعيد «41 – 27» درجة مئوية.أما بعد غد الجمعة فيسود طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب غرب الصعيد.وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «33 – 21»، الوجه البحرى «33 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 22»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35 – 26»، شمال الصعيد «34 – 23»، جنوب الصعيد «38 – 27» درجة مئوية.

ننشر درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع؛ حيث قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أن تنخفض بداية من الغد من 6 إلى 7 درجات مئوية.