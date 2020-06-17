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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسسة أمريكية: البطالة في تركيا مستمرة خلال النصف الثاني من العام

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:05 م
البطالة في تركيا
البطالة في تركيا
آية حسني
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أكد استطلاع رأي قامت به مؤسسة مان باور جروب الأمريكية، حول البطالة في تركيا، أن أصحاب العمل في تركيا يتوقعون استمرار أزمة البطالة وانخفاض معدلات التوظيف خلال النصف الثاني من العام الجاري 2020، وذلك حسب استطلاع أجرته شارك فيه عدد كبير من أصحاب الأعمال في تركيا.

واعتبرت المؤسسة الامريكية أن الانخفاض في معدلات التوظيف الذي تشهده تركيا منذ زمن طويل يبدو وأنه سوف يستمر خلال الفترات المقبلة.

واستندت المسح إلى آراء 697 من أصحاب العمل الأتراك في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ يتوقع 15% من المستطلعين نمو العمالة في الربع الثالث من عام 2020 (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، في حين يتوقع 13% انخفاضًا كبيرًا في النمو، بينما يرى 67 % عدم حدوث أية تغيرات.

وبلغ صافي توقعات التوظيف للربع الثالث نسبة 2%، في حين سجلت التوقعات المعدلة موسميًا نسبة -2 %، كما انخفضت خطط التوظيف التي تراجعت بنسبة 12٪ مقارنة بالربع السابق الذي سجل نسبة 10٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنظر إلى حجم الشركات، فتتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا في التوظيف في الربع الثالث بنسبة -8 %، و-5%، بينما يصل المعدل وفقًا لتوقعات أرباب العمل إلى 0%.

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