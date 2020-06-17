محافظ دمياط تتابع تجهيزات لجان امتحانات الثانوية (صور)

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها، اليوم الأربعاء، بمتابعة التجهيزات النهائية للجان امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها الأحد القادم، حيث رافقها خلال الجولة عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.وقامت المحافظ بزيارة مدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات، للوقوف على مستوى التجهيزات الخاصة باللجان، وكذا الاستراحات المخصصة للطلاب قبل وبين اللجان المزودة بمقاعد على مسافات متباعدة، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامتهم، إذ حرصت الدكتورة منال عوض على الاطمئنان على مستوى تلك الاستعدادات للجان وتطهيرها وتعقيمها، وكذا غرفة العزل فى حال ظهور أي حالة لديها أعراض وغرفة الزائرة الصحية المجهزة لتوقيع الكشف الطبي من قبل الأطباء الموزعين على تلك اللجان، ووجهت محافظ دمياط على ضرورة تنظيم عملية دخول الطلاب إلى اللجان ومنع أية تجمعات لأولياء الأمور بمحيط المدارس وفتح فصول إضافية لتخصيصها كاستراحات.كما قامت محافظ دمياط أيضًا بزيارة مدرسة دمياط الإعدادية بنين، للتأكد من إتمام كافة الاستعدادات، حيث وجهت بزيادة عدد المقاعد باستراحات الطلاب بفناء المدرسة وإنشاء مظلات لها، وكذا تطهير وتعقيم إحدى قاعات المعلمين لتخصيصها كغرفة لعزل أي طالب تظهر عليه الأعراض لحين توقيع الكشف الطبى عليه.والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا منذ يومين لبحث إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى سيؤديها ١٠٢٥٣ طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بعدد ٤١ لجنة، ومن المقرر أن تضم كل لجنة من ١٢ إلى ١٤ طالب طبقا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.