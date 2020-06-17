أحمد شامي ينشر كواليس آخر يوم تصوير «فرصة تانية» (فيديو)

شارك الفنان أحمد شامى، متابعيه عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من تصوير آخر يوم تصوير مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض خلال شهر رمضان 2020.وعلق أحمد شامى على الفيديو، قائلًا: "آخر يوم تصوير مسلسل فرصة تانية، كان نفسي كل الناس كانت تكون موجودة.. وحشتوني جدًا"، ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.ويذكر أن آخر أعمال أحمد شامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.