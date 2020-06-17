رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالى

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:43 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، بحضور الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة ورؤساء الأحياء.

وفى بداية الاجتماع، استمع اللواء عادل الغضبان، لشرح تفصيلى عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021، وكذلك الأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية والمخصصات المالية للوزارات التى تنفذ مشروعات بالمحافظة، وكذلك استعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها ببورسعيد فى كل القطاعات.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى تتولى استكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات كمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والصرف الصحى والإسكان، بالإضافة للمشروعات الخدمية والأسواق الحضارية وكل المشروعات التى استهدفتها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد كان لها النصيب الأكبر فى إقامة مشروعات عملاقة فى كل المجالات، أسهمت فى تغيير نوعية الحياة للمواطنين، وجعلت من بورسعيد المدينة الحضارية والتنموية الأولى، والذى يبدو واضحًا من مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل، والطفرة الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى التقدم الحضارى فى المدينة والارتقاء بمنظومة الطرق والمنشآت الرياضية والترفيهية والحدائق، والاهتمام بإزالة الاشغالات والأسواق العشوائية واستبدالها بمنشآت حضارية متميزة أصبحت مزارًا للمواطنين من جميع المحافظات.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود والتنسيق الفعال بين كل الجهات التنفيذية، بما يسهم فى تحقيق خطط التنمية الحضارية على أرض بورسعيد وإنجاز كل المشروعات فى وقت قياسى، مؤكدًا أننا نحرص فى المقام الأول على تحقيق أفضل مستوى معيشى للمواطنين ببورسعيد، موجها الشكر لكل القيادات التنفيذية ببورسعيد والتى تعمل ليلًا ونهارًا لتحقيق كل الإنجازات والمشروعات التى تتولاها الدولة فى بورسعيد، وذلك لاكتمال أركان المنظومة الحضارية والتنمية المستدامة على أرض بورسعيد.
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

موضوعات متعلقة

الصحة: 94 وفاة و1567 إصابة جديدة بكورونا

من الحالة صفر.. تفاصيل «100 يوم» من مواجهة كورونا في الأقصر

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

رسميا.. إطلاق «تطبيق موبايل» لدفع فواتير المياه

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«لايف كوتش».. رحلة من الدبلوم لماجستير في الصحة النفسية (فيديو)

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

17.3 مليار يورو لمواجهة البطالة في فرنسا

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

ضمن تعاونها مع «لينكد إن».. «دبي للثقافة» تطلق مبادرتها الأولى

في كتاب جديد.. غادة سويلم تستكشف «الكتابة المسرحية النسائية»

«العربي»: تخفيض بنسبة 50% على كتب الإعلام

عدد خاص من «ذاكرة مصر» عن مئوية «فاروق» آخر حكام الأسرة العلوية