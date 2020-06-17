محافظ بورسعيد يستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالى

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، بحضور الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة ورؤساء الأحياء.وفى بداية الاجتماع، استمع اللواء عادل الغضبان، لشرح تفصيلى عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021، وكذلك الأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية والمخصصات المالية للوزارات التى تنفذ مشروعات بالمحافظة، وكذلك استعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها ببورسعيد فى كل القطاعات.وأوضح محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى تتولى استكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات كمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والصرف الصحى والإسكان، بالإضافة للمشروعات الخدمية والأسواق الحضارية وكل المشروعات التى استهدفتها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد كان لها النصيب الأكبر فى إقامة مشروعات عملاقة فى كل المجالات، أسهمت فى تغيير نوعية الحياة للمواطنين، وجعلت من بورسعيد المدينة الحضارية والتنموية الأولى، والذى يبدو واضحًا من مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل، والطفرة الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى التقدم الحضارى فى المدينة والارتقاء بمنظومة الطرق والمنشآت الرياضية والترفيهية والحدائق، والاهتمام بإزالة الاشغالات والأسواق العشوائية واستبدالها بمنشآت حضارية متميزة أصبحت مزارًا للمواطنين من جميع المحافظات.ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود والتنسيق الفعال بين كل الجهات التنفيذية، بما يسهم فى تحقيق خطط التنمية الحضارية على أرض بورسعيد وإنجاز كل المشروعات فى وقت قياسى، مؤكدًا أننا نحرص فى المقام الأول على تحقيق أفضل مستوى معيشى للمواطنين ببورسعيد، موجها الشكر لكل القيادات التنفيذية ببورسعيد والتى تعمل ليلًا ونهارًا لتحقيق كل الإنجازات والمشروعات التى تتولاها الدولة فى بورسعيد، وذلك لاكتمال أركان المنظومة الحضارية والتنمية المستدامة على أرض بورسعيد.