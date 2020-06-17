«تنسيقية شباب الأحزاب» تدين الانتهاكات في حق المصريين بليبيا

أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الانتهاكات التي تعرض لها مواطنين مصريين بمدينة ترهونة الليبية، مؤكدين أن الحق في الحياة والأمان الشخصي هو أسمى حقوق الإنسان، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وإيمانًا من التنسيقية بضرورة إرساء مبادئ حقوق الإنسان، فما حدث في حقهم من انتهاكات في ليبيا على يد حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج هي جريمة حقوقية دولية.وأكدت التنسيقية، في بيان، أن هذه الانتهاكات حدثت تحت أعين العالم أجمع، ما يعد ذلك إدانة واضحة لكافة المنظمات الحقوقية التي صمتت عن هذه الجريمة ضد الإنسانية، بعد أيام من ‏إبداء السفارة الألمانية في ليبيا انزعاجها من تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في ترهونة ودعوتها إلى تحقيق مستقل، كما أعربت ألمانيا عن قلقها فيما يتعلق بالتقارير عن أنشطة الانتقام والنهب، ودعت القادة في حكومة الوفاق إلى ضبط النفس.وأضافت، أنها تشد على يد وزارة الخارجية المصرية لكافة المجهودات المبذولة لضمان سلامة كل مصري في الخارج، وتثق تماما أن الإدارة المصرية لن تتخلي عن أي مصري في كل مكان في العالم كسابق عهدها.