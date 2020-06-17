المركزي: 5.1% ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الإنتاج من الأسمنت بمعدل 15.6%، وإجمالي المبيعات بمعدل 15.8% خلال شهر مارس، مقارنة بشهر فبراير 2020.كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك بمعدل 0.1% خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020.وذكر التقرير أن متوسط سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 6182.7 جنيه خلال شهر أبريل بمعدل ارتفاع بلغ 5.1% مقارنة بشهر مارس.وبلغ متوسط سعر الجرام من الذهب عيار 21 نحو 737.7 جنيه وعيار 18 نحو 623.3 جنيه خلال شهر أبريل 2020.