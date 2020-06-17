رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حسين أبو الحجاج: «كورونا وقفت الدنيا» وأفرح بحب الناس

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:35 م
الفنان حسين أبو
الفنان حسين أبو الحجاج
المنيا ـ على حسين
طباعة
أكد الفنان حسين أبو الحجاج ابن مدينة بني مزار بمحافظة المنيا، أن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي له وهو داخل ورشة خاصة يمتلكها لتصليح كاوتشات السيارات هي صورة عادية وطبيعية لأنه دائما موجود بمسقط رأسه وداخل ورشته عندما لا تكون لديه أية ارتباطات فنية.

وقال أبو الحجاج في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لا توجد لديه حاليا أية ارتباطات فنية بالقاهرة، "الدنيا واقفة لذلك قرر العودة إلى مسقط رأسي بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، وافتح ورشتى للإشراف على العمل بها"، مشيرًا إلى أنه لا يعمل بيديه داخل الورشة وهناك عاملين وصناعية يقومون بالعمل.

وأضاف أنه حتي عندما تكون هناك ارتباطات فنية فأنه ينتظر يوم الإجازة من التصوير أو انتهائه ويعود إلي مسقط رأسه ببني مزار ولو ليوم واحد فقط.

وأوضح أبو الحجاج أن آخر عمل فني له كان بعنوان فيديو جمجوم والذي توقف تصويره بعد ثلاثة أيام من البدء فيه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وحاليا لا توجد أية أعمال آخري أمامه وهذا هو السبب في وجوده بالمنيا.

وقال أبو الحجاج إن روتينه اليومي يبدأ بالاستيقاظ المبكر وتناول الإفطار ثم الذهاب لورشته للإشراف على العمل ثم العودة لمنزله لتناول وجبة الغداء والعودة مرة آخري للورشة ويظل بها حتى الساعة الخامسة موعد إغلاقها تطبيقا للحظر ويتوكل على الله ويعود لمنزله حتى صباح اليوم التالي.

وأكد أبو الحجاج أنه يستغرب من بعض الشائعات التي يطلقها البعض عليه خاصة شائعات وفاته.

وأشار أبو الحجاج أنه يشعر بالفرحة والسعادة في ورشته خاصة أن كثير من الناس والمواطنين يأتون إليه في ورشته سواء من مركز بني مزار أو المراكز المجاورة ويتبادلون الحديث معه ويطلبون التصوير معه.
الفنان حسين أبو الحجاج
الفنان حسين أبو الحجاج

موضوعات متعلقة

الصحة: فتح العيادات الخارجية لعلاج «الأمراض المزمنة» السبت

محمد الباز يكتب عن شاهد الزور: أكاذيب وزير عدل مرسى على قناة الجزيرة

«سى إن إن» تكشف السبب وراء أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

رسميا.. إطلاق «تطبيق موبايل» لدفع فواتير المياه

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«لايف كوتش».. رحلة من الدبلوم لماجستير في الصحة النفسية (فيديو)

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

17.3 مليار يورو لمواجهة البطالة في فرنسا

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

ضمن تعاونها مع «لينكد إن».. «دبي للثقافة» تطلق مبادرتها الأولى

في كتاب جديد.. غادة سويلم تستكشف «الكتابة المسرحية النسائية»

«العربي»: تخفيض بنسبة 50% على كتب الإعلام

عدد خاص من «ذاكرة مصر» عن مئوية «فاروق» آخر حكام الأسرة العلوية