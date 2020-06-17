حسين أبو الحجاج: «كورونا وقفت الدنيا» وأفرح بحب الناس

أكد الفنان حسين أبو الحجاج ابن مدينة بني مزار بمحافظة المنيا، أن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي له وهو داخل ورشة خاصة يمتلكها لتصليح كاوتشات السيارات هي صورة عادية وطبيعية لأنه دائما موجود بمسقط رأسه وداخل ورشته عندما لا تكون لديه أية ارتباطات فنية.وقال أبو الحجاج في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لا توجد لديه حاليا أية ارتباطات فنية بالقاهرة، "الدنيا واقفة لذلك قرر العودة إلى مسقط رأسي بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، وافتح ورشتى للإشراف على العمل بها"، مشيرًا إلى أنه لا يعمل بيديه داخل الورشة وهناك عاملين وصناعية يقومون بالعمل.وأضاف أنه حتي عندما تكون هناك ارتباطات فنية فأنه ينتظر يوم الإجازة من التصوير أو انتهائه ويعود إلي مسقط رأسه ببني مزار ولو ليوم واحد فقط.وأوضح أبو الحجاج أن آخر عمل فني له كان بعنوان فيديو جمجوم والذي توقف تصويره بعد ثلاثة أيام من البدء فيه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وحاليا لا توجد أية أعمال آخري أمامه وهذا هو السبب في وجوده بالمنيا.وقال أبو الحجاج إن روتينه اليومي يبدأ بالاستيقاظ المبكر وتناول الإفطار ثم الذهاب لورشته للإشراف على العمل ثم العودة لمنزله لتناول وجبة الغداء والعودة مرة آخري للورشة ويظل بها حتى الساعة الخامسة موعد إغلاقها تطبيقا للحظر ويتوكل على الله ويعود لمنزله حتى صباح اليوم التالي.وأكد أبو الحجاج أنه يستغرب من بعض الشائعات التي يطلقها البعض عليه خاصة شائعات وفاته.وأشار أبو الحجاج أنه يشعر بالفرحة والسعادة في ورشته خاصة أن كثير من الناس والمواطنين يأتون إليه في ورشته سواء من مركز بني مزار أو المراكز المجاورة ويتبادلون الحديث معه ويطلبون التصوير معه.