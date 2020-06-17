تحرير 40 محضر زيادة أسعار السجائر بدمياط.. وضبط 1000 «قاروصة» مهربة

شنت مديرية تموين دمياط، حملة على محال وأسواق بيع السلع والبدالين التموينيين، بإشراف سمير عثمان، مدير عام التموين بدمياط، ومجدى المهدي، مدير جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسعار ومنع التلاعب والاستغلال، أسفرت عن تحرير40 محضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، كذلك تحرير 6 محاضر تجميع سلع تموينية للبداليين التموينيين، وجاري تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وكانت مباحث التموين بدمياط قد تمكنت من ضبط 1000 "قاروصة سجائر" مجهولة المصدر ومهربة وغير مسددة للرسوم الجمركية، ولا تحمل البندول الجمركي داخل محل لبيع السجائر بالسرو بمحافظة دمياط.تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن المقدم أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث تموين دمياط، ومعاونه السيد عبيد، مفتش التموين، من ضبط 1000 "قاروصة سجائر" مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر رقم 929 لسنة 2020 جنح السرو ضد صاحب المحل.