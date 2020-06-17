مسلحون يقتحمون شقة شاب ويقتلونه أمام عائلته في الوراق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهمين بقتل شخص داخل منزله في الوراق.وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، أفاد بقيام مسلحين باقتحام شقة سكنية بمنطقة الوراق، وإدخال الزوجة والأطفال لإحدى الغرف، ومن ثم قتل الزوج في الصالة وفروا هاربين.شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية لضبط الجناة.وتكثف فرق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث الفرقة، والمقدم أمثل حرحش، وكيل الفرقة، جهودها لضبط المتهمين.حيث تجرى فرق البحث تفريغا لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة مع البحث عن علاقات المتهم.تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.