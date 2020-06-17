صرف 90% من مقررات تموين يونيو بالجيزة

قال محمد راشد عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية: إنه تم الانتهاء من صرف مقررات تموين شهر يونيو الجاري بنسبة ٩٠٪ للمستفيدين من البطاقات التموينية.وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كافة السلع الأساسية والغذائية وغير الغذائية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة متوفرة، ولا يوجد أي نقص في توفير السلع من خلال مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.وتابع أن هناك انتظام في عمليات الصرف للسلع من ماكينات صرف في منافذ البقاليين، ومشروع جمعيتي، وحصول المواطن علي شيت يحدد السلع التي يقوم باستلامها.