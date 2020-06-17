تنديدًا بالتدخل التركي في ليبيا.. السعودية تزيل اسم سلطان عثماني من شوارع الرياض

قالت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن قرار السلطات السعودية بإزالة اسم السلطان العثماني سليمان القانوني، من أحد شوارعها الرئيسية ما هو إلا رد فعل على التدخل التركي في سوريا وليبيا وإشارة بأن سياسات أردوغان في المنطقة العربية هى امتداد للحكم الاستعماري في عهد الإمبراطورية العثمانية.وكانت وسائل إعلام سعودية، كشفت الأسبوع الماضي، عن إزالة أمانة منطقة الرياض لافتة كتب عليها اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد الشوارع، موضحًا أن الأمانة أزالت اسم السلطان التركي دون أن توضح ما هو الاسم الجديد الذي اختارته لهذا الشارع.ولفتت الصحيفة أن تحرك أمانة منطقة الرياض بإزالة اسم السلطان العثماني يشير إلى الرغبة في التخلص من أية تذكيرات للتراث العثماني، والحكم الاستعماري للعثمانيين، والذي دائما ما يتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كذريعة لفرض تأثيره على المنطقة كما كان الحال في أيام الإمبراطورية العثمانية.وأوضحت الصحيفة أن اسم السطان سليمان القانوني، يحمل رمزًا خاصًا لنظام أردوغان بسبب طموحاته التوسعية على حساب الشعوب والقوميات الأخرى، حيث أظهر "سليمان" قسوة شديدة خلال فترة حكمه، بما في ذلك من خلال إيذاء أقرب أقربائه بسبب هوسه بالسلطة الخام والميل إلى الاستبداد.وأضافت أن هناك اتجاه متزايد في العالم العربي لإعادة تقييم الماضي، ويشمل ذلك تاريخ الاستعمار العثماني، والقيام بما يلزم لتخليص كتب التاريخ من تمجيد الأتراك وأنشطتهم، في ظل جهود الرئيس التركي غير المبررة لإسناد بعد ديني للأعمال الاستعمارية العثمانية، من أجل فرض سيطرته على المنطقة.