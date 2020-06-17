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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية بمستشفيات العزل في قنا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:22 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن اللجنة المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد تواصل عملها للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات بكميات مناسبة وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

أوضح كمال شلبي سكرتير عام المحافظة في بيان صحفي، أن اللجنة قامت اليوم بالمرور على مستشفى الحميات بمدينة قنا وتفقدت النظافة العامة داخل المستشفى والصيدلية والمخازن وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية والتأكيد على الالتزام بكافة القرارات لحماية المرضى والأطباء وهيئة التمريض.

كما تابع سكرتير عام المحافظة أعمال التطوير الجارية بعدد 8 غرف بمستشفى الحميات بسعة 12 سريرا لتصل الطاقة الإجمالية للمستشفى إلى 42 سريرا، وسيتم الانتهاء من أعمال التطوير بالمستشفى في الأيام القليلة القادمة، كما يجري أعمال التطوير لإضافة 48 سريرا بمستشفى الصدر لتصل الطاقة الإجمالية 96 سريرا لاستيعاب عدد أكبر من المرضى، ووجه السكرتير العام بالإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للمخطط الزمني بأعلى معايير الجودة.

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