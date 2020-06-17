ارتفاع عدد المتعافين بـ«عزل سموحة» إلى 395

أعلنت إدارة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 395 حالة، بعد مغادرة 4 متعافين جدد من فيروس كورونا، بعد تماثلهم للشفاء من مقر الحجر الصحي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.وقالت الدكتورة هبة عبد الكريم مدير عزل المدينة الجامعية بـ«سموحة»، لـ« الدستور» إنه غادر العزل اليوم الأربعاء، 4 حالات تعافِ جديدة من الحجر الصحي بسموحة، بعد تماثلهم للشفاء التام.وأضافت أن عدد نزلاء الحجر الصحي الذين يتلقون الرعاية بالمدينة الجامعية بسموحة الآن 47 حالة، وذلك من 620 حالة استقبلتهم المدينة الجامعية منذ بداية عملها كحجر صحي، تم خروج 102 حالة حتى الآن طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، كما تم تحويل 75حالة لمستشفيات العزل، وتسجيل حالة وفاة واحدة.وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل تم تخصيصها لعلاج الحالات المستقرة من مرضى كورونا في الإسكندرية، بعد مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.