استنفار أمني بمطار القاهرة استعدادًا لعودة حركة الطيران

شهد مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، حالة من الاستنفار الأمني، استعدادا لفتح المجال الجوي وعودة حركة الطيران بداية من أول يوليو.وكشف مصدر أمني لـ"الدستور" أن اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية عن أمن مطار القاهرة شدد على تفعيل حالة الطوارئ والاستنفار الأمني لتأمين مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولي.ووجه بانتظام الخدمات الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة في جميع مداخل ومخارج صالات مطار القاهرة الدولي وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي.وأكد على الحرص على سلامة الضباط والمواطنين، من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية واتباع تعليمات رجال الحجر الصحي بالمطار واستخدام المواد المطهرة باستمرار.