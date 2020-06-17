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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهيئة العلمية التركية: نشهد تزايدًا في أعداد إصابات كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:33 م
كورونا
كورونا
هدير سند
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قال بينار أوكتاي، عضو الهيئة الاستشارية العلمية التركية، إن البلاد تشهد اتجاهًا تصاعديًا في عدد الإصابات اليومية بكورونا بعد سماح الحكومة برفع قيود السفر وتخفيف الإجراءات وأوامر الإقامة في المنزل، لافتًا إلى أنه إذا استمرت الزيادة بهذه الطريقة، فقد تضطر الحكومة إلى إعادة فرض بعض التدابير مرة أخرى.

وأضاف أوكتاي في حوار مع قناة "خبر ترك"، ونقلته شبكة "فويس أوف أمريكا: "تتم مراقبة ارتفاع الحالات بعناية شديدة، وإذا استمرت الزيادة بهذه الطريقة، فقد نضطر إلى استئناف بعض إجراءات الإغلاق".

وتابع أن تركيا تشهد اتجاهًا تصاعديًا في عدد الإصابات اليومية بعد سماح الحكومة بعودة المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والحدائق والشواطئ والمتاحف لفتح أبوابها مجددًا ورفع قيود السفر بين المدن وتخفيف أوامر الإقامة في المنزل للمسنين والشباب في بداية يونيو الجاري.

ولفتت "فويس أوف امريكا" إلى أن الحكومة التركية فرضت ارتداء الكمامات في خمس ولايات أخرى، بعد الارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وسيُطلب من السكان في بقية الولايات ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والمتاجر ومراكز التسوق، والتزام تدابير التباعد الاجتماعي في الأماكن الأخرى.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى أكثر من 1500 إصابة خلال في الأيام الخمسة الماضية بعد أن كان يتراوح بين 800-900 خلال الفترة السابقة.

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