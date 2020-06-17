الصحة: فتح العيادات الخارجية لعلاج «الأمراض المزمنة» السبت

تستعد وزارة الصحة والسكان لفتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بدءا من السبت المقبل، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة "ضغط، قلب، سكر"، وأصحاب الأمراض الصدرية والحوامل، وهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الوزارة، في بيان، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من السبت المقبل، بالمحافظات الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا المستجد، على أن يتبعها بقية المحافظات.وأوضحت، أنه سيتم عزل هذه العيادات بكل خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.وأشارت إلى أنه أنه ستتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، حيث ستتم إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.وأوضحت أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.