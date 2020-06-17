رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: فتح العيادات الخارجية لعلاج «الأمراض المزمنة» السبت

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:32 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
تستعد وزارة الصحة والسكان لفتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بدءا من السبت المقبل، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة "ضغط، قلب، سكر"، وأصحاب الأمراض الصدرية والحوامل، وهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من السبت المقبل، بالمحافظات الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا المستجد، على أن يتبعها بقية المحافظات.

وأوضحت، أنه سيتم عزل هذه العيادات بكل خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأشارت إلى أنه أنه ستتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، حيث ستتم إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.

وأوضحت أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.

موضوعات متعلقة

تأجيل الجزء الثانى من مسلسل بـ«100 وش»

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

«سى إن إن» تكشف السبب وراء أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

17.3 مليار يورو لمواجهة البطالة في فرنسا

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

8 أسماء مصرية وعرب تنافس على جائزة النيل في 3 مجالات

«أرجوندي» ينظم ندوة تثقيفية لمواجهة كورونا الجمعة

دار الكتب التونسية تكرم الكاتب ألبير ممي 26 يونيو

«الثقافة الفلسطينية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقتي «نوار» و«إبداعات»