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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

8 أسماء مصرية وعرب تنافس على جائزة النيل في 3 مجالات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:19 م
جائزة النيل
جائزة النيل
جمال عاشور
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ينافس على جائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب، التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، عدد من كبار الكتاب في مصر والدول العربية، ويتم اختيار الفائزين فيها عن طريق التصويت من قبل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذي يحق لهم حق التصويت.

ونرصد في هذا التقرير أسماء المرشحين للجائزة:
جائزة النيل في الفنون، جاءت قائمة ترشيحات لجان الفحص: الفنان جورج عبد المسيح بشاي البهجوري "جورج البهجوري"، لينين فتحي عبدالله فكري الرملي "لينين الرملي".

جائزة النيل في الآداب، جاءت قائمة ترشيحات لجان الفحص: الكاتب محمد سلماوي محمد سلماوي "محمد سلماوي"، الدكتور أحمد على مرسي أحمد يوسف "أحمد علي مرسي".

جائزة النيل في العلوم الاجتماعية:"الدكتور جودة عبد الخالق السيد محمد متولي "جودة عبد الخالق"، الدكتور محمد حامد إبراهيم دويدار "محمد دويدار".

جائزة النيل للمبدعين العرب، جاءت قائمة ترشيحات لجان الفحص: "الفنان محمد عمر خليل، الدكتور فتحي بن الهادي بن أحمد بن عبد السلام التريكي "فتحي التريكي".

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة 2019 برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في الثانية عشر ظهر السبت 20 يونيو 2020 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا فى إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا، كما أن حضور الاجتماع سيكون قاصرًا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا.

واتخذت وزارة الثقافة كل الإجراءات الإحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من الاتجاهات كافة.

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