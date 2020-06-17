الحكم فى إلغاء امتحانات طلاب «ثانوية بيلا» بكفر الشيخ.. 1 يوليو
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:18 م
عماد سليمانطباعة
قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، حجز عدد من الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا بكفر الشيخ المعروفة بقضية الغش الجماعي، ضد وزير التربية والتعليم الفني بوقف قرار إلغاء امتحاناتهم إلى جلسة 1 يوليو، وإحالة الطعون إلى محكمة الموضوع.
وكانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.
وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين، وكانت دائرة فحص الطعون قررت إحالة طعون الطلاب، إلى محكمة "الموضوع" تمهيدًا للحكم في موضوع الطعون.
وكان دفاع أولياء الأمور قد تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بعد اتهام جميع الطلاب بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان بهدف ترويع المراقبين لتسهييل عملية الغش الجماعي للطلاب.
وكانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.
وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين، وكانت دائرة فحص الطعون قررت إحالة طعون الطلاب، إلى محكمة "الموضوع" تمهيدًا للحكم في موضوع الطعون.
وكان دفاع أولياء الأمور قد تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بعد اتهام جميع الطلاب بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان بهدف ترويع المراقبين لتسهييل عملية الغش الجماعي للطلاب.