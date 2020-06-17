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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحقيق مع 4 قضاة أتراك لتبرأتهم متهم أهان حليف أردوغان

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:18 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قال مركز ستوكهولم للحريات، إن تركيا تحقق الآن مع 4 قضاة حكموا بالبراءة لمتهم في قضية تشهير رفعها ضده حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولت بهجلي، بتهمة إهانته على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية تركية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، طالب مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا (HSK)، الهيئة المسؤولة عن تعيينات القضاة والإجراءات التأديبية في تركيا بتقديم الدفاع عن أربعة قضاة برأوا مشتبهًا به كان متهمًا بإهانة دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية (MHP)، الحليف القومي المتشدد لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وزعم بهجلي أن المشتبه به، والذي أشير إليه بالحروف الأولى من اسمه H.E، نشر منشورًا على حسابه الخاص على موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك" انتقد فيه دعم حزب الحركة القومية للحزب الحاكم بعد استبدال النظام البرلماني التقليدي في البلاد بنظام حكم رئاسي في استفتاء أجري في أبريل 2017.

بعدها رفع بهجلي دعوى قضائية ضد H.E اتهمه فيها بالتشهير، وعقب الانتهاء من المحاكمة، أعلنت المحكمة الجنائية الابتدائية في حكمها أن "التصريحات المطعون فيها ليست ذات طبيعة تتجاوز عتبة الإضرار بالشرف أو الكرامة أو الاحترام لـ"بهجلي"، ويجب على السياسيين ان يكونوا أكثر تسامحا من المواطنين العاديين الذين ينتقدون سياسات الحكومة"، وعلى أساس ذلك برأت المحكمة القاضي، كما أيدت محكمة إقليمية في أنطاليا حكم البراءة.

وحكم البراءة لم يرض دولت بهجلي، ورفع شكوى رسمية ضد قضاة كل من المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا، واصفا إياهم بأنهم "لا يستطيعون أداء واجباتهم بطريقة محايدة وصحيحة"، وطالب بفتح تحقيق معهم، ووافق وزير العدل عبد الحميد جول على بدء التحقيق مع القضاة، وبعدها سيقرر ما إذا كان سيتخذ أي إجراء تأديبي ضدهم.

يذكر أنه بعد محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016، طردت حكومة أردوغان أكثر من 4000 قاضي ومدعي عام بموجب مرسوم صدر خلال حالة الطوارئ لمدة عامين، وهي خطوة كان لها تأثير مرعب على القضاة والمدعين العامين المتبقين، مما يضر باستقلالية ونزاهة القضاء.

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