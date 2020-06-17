بـ50 ألف جنيه.. محافظ أسوان يسلم المساعدات المالية لـ 5 عرائس

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شيكات المساعدات المالية لعدد 5 عرائس من الفتيات اليتيمات من أبناء المحافظة بإجمالي 50 ألف جنيه، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ومحمد يوسف وكيل مديرية التضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى عبد الهادى عبدالوهاب مدير المشروعات بجمعية الأورمان بأسوان.حيث حرص اللواء أشرف عطية، على تقديم التهاني للفتيات اليتيمات، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة تعد نواة لتكوين أسر صالحة.كما أشاد اللواء أشرف عطية بجهود الجمعيات الخيرية والتى تعكس دور المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود التنفيذية لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والأيتام ومحدوى الدخل.