«خارجية أمريكا» يعلن فرض عقوبات على 39 جهة حكومية سورية

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على 39 جهة حكومية سورية وذلك بموجب قانون "قيصر".وأوضح "بومبيو" - في بيان اليوم الأربعاء - أن العقوبات جزء من حملة مستمرة من الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة السورية، وفقا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.