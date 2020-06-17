بلومبرج: حروب أردوغان شوهت السجل التركي في حقوق الإنسان

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تركيا تواصل عدوانها في المنطقة، وهذه المرة أعلنت عن عملية المخلب - النمر في شمال العراق، بحجة القضاء على المسلحين الأكراد.وتابعت أن تركيا أرسلت قوات كوماندوز جوًا إلى شمال العراق، مما صعد من حملتها العسكرية ضد الأكراد بعد طرد برلمانها اثنين من النواب الموالين للأكراد بتهم انفصالية.وأشارت إلى الغزو التركي الذي أعلن في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد يومين من قيام القوات الجوية التركية بواحدة من أكبر غاراتها الجوية ضد الأكراد في شمال العراق، ووصفت تركيا هذا الهجوم بأنه انتقام من هجمات المتشددين الأخيرة على الجيش من قبل حزب العمال الكردستاني، الذي استخدم شمال العراق كنقطة انطلاق في حربه المستمرة منذ عقود.وأشارت إلى أن الصراع مع أكراد تركيا كلف أنقرة أكثر من 400 مليار دولار منذ عام 1984، وفقًا لتقديرات الحكومة، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف، كما لطخت الحرب سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.وأوضحت أن احتلال تركيا للعراق سيثير الجدل مرة جديدة عن طموحات وأهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة، بعد احتلاله لسوريا وليبيا.