2 متر طول.. حقيقة وجود تمساح في «بحر تيرة» بكفر الشيخ

تقدم أحد أهالي قرية الأرنب التابعة لمركز ومدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ببلاغ يحمل الرقم 2753038 لسنة 2020، عن رؤيته لتمساح بأحد المصارف المائية "بحر تيرة" الواقع بمحيط القرية، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى لمشاهدة هذا التمساح الذي يتجاوز طوله المترين حسبما ذكر في بلاغه.قال أحمد إسماعيل رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه لم يتم رصد أي تماسيح مطلقا قبل ذلك في المنطقة، ولم يتقدم أحد ببلاغات في ذلك الصدد من قبل، وأنه سيتم التحقق من البلاغ والمعاينة والتأكد من كلام المبلغ المسجل في المحضر الرسمي.وأضاف "إسماعيل" خلال تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم تكليف إدارة الري والموارد المائية بالمركز بالتواصل مع المبلغ والتحقق من بلاغه ومتابعة الأمر حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.ولفت إلى أنه سيتم البحث في كافة المصارف والمسطحات المائية الواقعة بنطاق المركز للتأكد من أمان المنطقة بالكامل، مناشدا الجميع بالإبلاغ الفوري عند رؤيتهم أي شيء يخص ذلك الموضوع.