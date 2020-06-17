التحقيق في سرقة فتاة وخطيبها 500 ألف جنيه من والدها بكرداسة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها في قيام فتاة وخطيبها بسرقة 500 ألف جنيه و500 جرام ذهب من داخل شقة والدها حتى يتمكن من الزواج بمنطقة كرداسة.تبلغ لمركز شرطة كرداسة من أحد المواطنين بأنه حال عودته لمنزله عقب مشاركته فى إخماد حريق محدود بقطعة أرض خاصة بعائلته بمحيط سكنه اكتشف تقييد ابنته بغرفة نومها وسرقة خزينة بداخلها "مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، مشغولات ذهبية وزنت 500 جرام، وجهاز DVR الخاص بالكاميرات" من داخل إحدى غرف الشقة سكنه.انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص قررت ابنته قيام شخصين ملثمين بالدلوف للمنزل وتقييدها داخل غرفتها أثناء قيام والدها بإخماد الحريق.تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية كريمة المبلغ وبتضييق الخناق عليها أقرت باشتراكها مع آخرين، خطيبها وعامل؛ لمرورهما بضائقة مالية ورغبة خطيبها فى إتمام زواجهما.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين اللذين أيدا ما جاء باعتراف كريمة المبلغ، وأضاف خطيبها باتفاقهما على سرقة الخزينة عن طريق إلهاء والدها وعائلته بإشعال نيران بمخالفات بقطعة الأرض الخاصة به، وافتعال تقييد كريمته لدرء الشكوك عنها.وإخفاء الثاني الخزينة بمصرف مياه كائن خلف المنزل محل الواقعة لحين قيام ابنة المبلغ بإحضار المفتاح الخاص بها لفتحها والاستيلاء على محتوياتها، وبإرشادهم تم ضبط جهاز الـDVR، والخزينة وبداخلها جميع محتوياتها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.