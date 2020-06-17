محكمة فرنسية تقضى بالسجن والحجز على أموال رفعت الأسد

أصدرت محكمة في باريس اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.وأدان الحكم الصادر، رفعت الأسد في غسيل أموال مع آخرين، كما قررت المحكمة الحجز على كافة ممتلكاته في البلاد، وفقا لما نقلته العربية نت.واتهم الأسد مع آخرين ببناء عقار ضخم بقيمة 90 مليون يورو بطريقة احتيالية، وأمرت المحكمة بمصادرة العقار.يذكر أن رفعت الأسد تغيب عن جلسات المحاكمة، ومثله محاموه، التي أدين فيها بقضايا غسيل أموال وعمليات اختلاس ما بين عام 1996 و2016.