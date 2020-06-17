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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 26 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:07 م
إزالة حالة تعد
إزالة حالة تعد
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج عن إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية الثلاثة أيام الماضية، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج، في بيان، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة أزالت حالتي تعد بالبناء المخالف للقانون إزالة فورية بزمام قروي شندويل، منها حالة بقرية الشورانية، والثانية سور مخالف بقرية اقصاص، كما تمت إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف بقرية أولاد إسماعيل على مساحة 60 متر.

وقال الفقي، اإن مركز ومدينة دار السلام أزال حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق مجلس قروي أولاد سالم بحري على مساحة 175 متر، كما تمت إزالة حالة تعد أخرى بأولاد سالم بحري على مساحة 175 متر، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدي على أملاك الري بنجع هاشم عسيري بأولاد يحيى بحري بمساحة 8 قراريط.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة فورية لحالة تعدي بقرية زرابي برخيل بمساحة 40 متر عبارة عن أعمدة ومباني بالدور الثالث.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالكوم الأصفر بمجلس قروي نزلة القاضي على مساحة 7 قراريط، وتنفيذ حالة إزالة لتعدي على أرض زراعية بمجلس قروي الصفيحة غرب طهطا على مساحة قيراط.

وفي مركز ومدينة سوهاج، تم تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أرض أملاك دولة بمساحة 2800 متر بالشباتية بقرية عرابة أبودهب، كما تم تنفيذ قراري إزالة على مساحة 5 قراريط أرض زراعية بقرية باجا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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