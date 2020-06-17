إزالة 26 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

إزالة 26 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:07 م
محمود عبد العال و مصطفي علم الدينطباعة
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج عن إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية الثلاثة أيام الماضية، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج، في بيان، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة أزالت حالتي تعد بالبناء المخالف للقانون إزالة فورية بزمام قروي شندويل، منها حالة بقرية الشورانية، والثانية سور مخالف بقرية اقصاص، كما تمت إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف بقرية أولاد إسماعيل على مساحة 60 متر.
وقال الفقي، اإن مركز ومدينة دار السلام أزال حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق مجلس قروي أولاد سالم بحري على مساحة 175 متر، كما تمت إزالة حالة تعد أخرى بأولاد سالم بحري على مساحة 175 متر، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدي على أملاك الري بنجع هاشم عسيري بأولاد يحيى بحري بمساحة 8 قراريط.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة فورية لحالة تعدي بقرية زرابي برخيل بمساحة 40 متر عبارة عن أعمدة ومباني بالدور الثالث.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالكوم الأصفر بمجلس قروي نزلة القاضي على مساحة 7 قراريط، وتنفيذ حالة إزالة لتعدي على أرض زراعية بمجلس قروي الصفيحة غرب طهطا على مساحة قيراط.
وفي مركز ومدينة سوهاج، تم تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أرض أملاك دولة بمساحة 2800 متر بالشباتية بقرية عرابة أبودهب، كما تم تنفيذ قراري إزالة على مساحة 5 قراريط أرض زراعية بقرية باجا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح محافظ سوهاج، في بيان، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة أزالت حالتي تعد بالبناء المخالف للقانون إزالة فورية بزمام قروي شندويل، منها حالة بقرية الشورانية، والثانية سور مخالف بقرية اقصاص، كما تمت إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف بقرية أولاد إسماعيل على مساحة 60 متر.
وقال الفقي، اإن مركز ومدينة دار السلام أزال حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق مجلس قروي أولاد سالم بحري على مساحة 175 متر، كما تمت إزالة حالة تعد أخرى بأولاد سالم بحري على مساحة 175 متر، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدي على أملاك الري بنجع هاشم عسيري بأولاد يحيى بحري بمساحة 8 قراريط.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة فورية لحالة تعدي بقرية زرابي برخيل بمساحة 40 متر عبارة عن أعمدة ومباني بالدور الثالث.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالكوم الأصفر بمجلس قروي نزلة القاضي على مساحة 7 قراريط، وتنفيذ حالة إزالة لتعدي على أرض زراعية بمجلس قروي الصفيحة غرب طهطا على مساحة قيراط.
وفي مركز ومدينة سوهاج، تم تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أرض أملاك دولة بمساحة 2800 متر بالشباتية بقرية عرابة أبودهب، كما تم تنفيذ قراري إزالة على مساحة 5 قراريط أرض زراعية بقرية باجا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.