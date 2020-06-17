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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ثالث حالة ولادة قيصرية بقها للعزل في القليوبية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:05 م
ولادة قيصرية
ولادة قيصرية
كتب صلاح حسنى
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أجرى الفريق الطبي بمستشفى قها لعزل مصابي كورونا ثالث حالة ولادة قيصرية في أقل من أسبوع، وهي لصيدلانية تدعى هاجر محمد 27 عاما، وأنجبت طفل أسمته عمر.

أجرى الجراحة الدكتورة أسماء عربي مدير الفريق الطبي بالمستشفى الدكتور أحمد مصطفى تخدير والدكتور إسلام شمس أخصائي نسا، والممرضات حنان فرحات، إيمان سليمان، أسماء سامح مكافحة عدوى، وتولى إعداد الأجهزة مهندس رضا عرفات رئيس قسم الصيانه والأجهزة الطبية.

وأوضح الدكتور إسلام شمس أن الأم دخلت المستشفى أمس مصابة بفيروس كورونا وفي أواخر الشهر التاسع وتستعد لوضع ثالث مولود لها، وكان من المقرر إجراء الولادة غدا ولكنها أصيبت بالطلق ونزيف، لافتا إلى أنه تم إجراء الجراحة لها اليوم ووضعت طفلا تم أخذ مسحة له للاطمئنان.
الاطباء
الاطباء

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