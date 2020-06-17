«الداخلية» تزيل تعديات على أملاك الدولة في 13 محافظة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.ونجحت شرطة البيئة والمسطحات في تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمجارى المائية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في "أسوان، أسيوط، والإسكندرية، والأقصر، والبحيرة، والسويس، والفيوم، والقليوبية، والمنوفية، والمنيا، وبني سويف، وبورسعيد، وقنا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل واقعة تعدٍ على حدة، وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.