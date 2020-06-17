«الصيادلة» تطالب «الوزراء» بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، اليوم الأربعاء، خطابا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة في وقتها المحدد لها يوليو المقبل، نظرا لما يسببه من زيادة في تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وإعمالا بمبدأ السلامة.وأكدت النقابة في خطابها، وفق بيان عنها، خطورة عقد امتحانات كليات الصيدلة بصورته التقليدية التي قد تمثل بؤرة انتشار الوباء في صفوف الطلاب ومن ثم ذويهم ومن ثم المجتمع، ما يشكل تحديا كبيرا للنظام الصحي والاقتصادي للدولة في الوقت الراهن.