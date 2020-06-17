رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصيادلة» تطالب «الوزراء» بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:03 م
كليات الصيدلة
كليات الصيدلة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، اليوم الأربعاء، خطابا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة في وقتها المحدد لها يوليو المقبل، نظرا لما يسببه من زيادة في تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وإعمالا بمبدأ السلامة.

وأكدت النقابة في خطابها، وفق بيان عنها، خطورة عقد امتحانات كليات الصيدلة بصورته التقليدية التي قد تمثل بؤرة انتشار الوباء في صفوف الطلاب ومن ثم ذويهم ومن ثم المجتمع، ما يشكل تحديا كبيرا للنظام الصحي والاقتصادي للدولة في الوقت الراهن.

موضوعات متعلقة

«البيئة» عن افتراس سلحفاة وادى الجمال: لا يمكن التدخل

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

«الوزراء» يوافق على إعادة فتح معرض توت عنخ آمون بلندن

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

«سى إن إن» تكشف السبب وراء أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

17.3 مليار يورو لمواجهة البطالة في فرنسا

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

8 أسماء مصرية وعرب تنافس على جائزة النيل في 3 مجالات

«أرجوندي» ينظم ندوة تثقيفية لمواجهة كورونا الجمعة

دار الكتب التونسية تكرم الكاتب ألبير ممي 26 يونيو

«الثقافة الفلسطينية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقتي «نوار» و«إبداعات»