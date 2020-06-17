أسماء فريق عملية الولادة القيصرية لمصابة كورونا بالعجوزة

وكان الفريق الطبي المسؤول عن هذه العملية هو:



توصل «الدستور»، إلى أسماء الفريق الطبي المسؤول عن الملحمة الأخيرة التي قامت بها مستشفى العجوزة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وهي عملية ولادة قيصرية للحالة الثامنة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليخرج إلى النور مولودة كاملة النمو، وحالتها مستقرة تماما.د. تامر شوقي أخصائي النساء والولادةد. مصطفي هيكل مساعد أخصائي النساءد. مصطفي زيكو استشاري التخديرمس. سامية رئيسة العملياتمس سوزان تمريضمحمد أحمد عامل غرفة العملياتد. حنان طبيبة الأطفال والمبتسرينوقام الدكتور رامي عادل مدير مستشفي العجوزة، في لفتة إنسانية بشكرهم على السوشيال ميديا، على مجهودهم الذي قاموا به مع حالات كورونا، قائلا إ الطاقم الطبى يقوم بمجهوده على أكمل وجه وأنه متغير مع كل عملية.