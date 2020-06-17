أسماء فريق عملية الولادة القيصرية لمصابة كورونا بالعجوزة
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:03 م
مرام سعيدطباعة
توصل «الدستور»، إلى أسماء الفريق الطبي المسؤول عن الملحمة الأخيرة التي قامت بها مستشفى العجوزة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وهي عملية ولادة قيصرية للحالة الثامنة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليخرج إلى النور مولودة كاملة النمو، وحالتها مستقرة تماما.
وكان الفريق الطبي المسؤول عن هذه العملية هو:
د. تامر شوقي أخصائي النساء والولادة
د. مصطفي هيكل مساعد أخصائي النساء
د. مصطفي زيكو استشاري التخدير
مس. سامية رئيسة العمليات
مس سوزان تمريض
محمد أحمد عامل غرفة العمليات
د. حنان طبيبة الأطفال والمبتسرين
وقام الدكتور رامي عادل مدير مستشفي العجوزة، في لفتة إنسانية بشكرهم على السوشيال ميديا، على مجهودهم الذي قاموا به مع حالات كورونا، قائلا إ الطاقم الطبى يقوم بمجهوده على أكمل وجه وأنه متغير مع كل عملية.
وكان الفريق الطبي المسؤول عن هذه العملية هو:
د. تامر شوقي أخصائي النساء والولادة
د. مصطفي هيكل مساعد أخصائي النساء
د. مصطفي زيكو استشاري التخدير
مس. سامية رئيسة العمليات
مس سوزان تمريض
محمد أحمد عامل غرفة العمليات
د. حنان طبيبة الأطفال والمبتسرين
وقام الدكتور رامي عادل مدير مستشفي العجوزة، في لفتة إنسانية بشكرهم على السوشيال ميديا، على مجهودهم الذي قاموا به مع حالات كورونا، قائلا إ الطاقم الطبى يقوم بمجهوده على أكمل وجه وأنه متغير مع كل عملية.