إخلاء سبيل 4 متهمين في «إحياء ألتراس أهلاوي»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 4 من مشجعى النادى الأهلي، المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، بضمان محل الإقامة.ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.وكانت النيابة العامة قد أمرت أمس بإخلاء سبيل 4 متهمين آخرين على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية.