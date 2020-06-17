كيف نجحت جامعة الإسكندرية في التعلم عن بعد؟ (فيديو)

قال الدكتور سامح الأنصاري، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإسكندرية، إن جامعة الإسكندرية بدأت بتطبيق التعليم عن بعد منذ يوم 16 مارس وتجهيز جميع الإمكانيات المطلوبة من أجل إتمامه بنجاح.وأشار الدكتور سامح الأنصاري، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم استخدام جميع الأدوات المتاحة والبدأ فورا بتوفير جميع التطبيقات الخاصة بالتعليم ومنها تطبيق "زوم".وأوضح مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإسكندرية، أن استخدام تطبيق "زوم" كان فعال جدا لاستخدامه من قبل الجامعة، حيث إن بها خاصية التواصل المباشر مع الطلاب فى حوار كامل.ونوه بأنه مع استخدام التعليم الإلكتروني حضر ما لا يقل عن 95% من الطلاب، وبالتالي زادت المشاهدات أكبر من استكمال العملية التعليمية التقليدية.