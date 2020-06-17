«التضامن» توقع اتفاقية مع «مصر الخير» لتطوير 1350 حضانة

أعلنت مؤسسة "مصر الخير" مشاركتها في تطوير 1350 حضانة ضمن المشروع القومي للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.وأكد الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة "مصر الخير"، في بيان، اليوم، إن المؤسسة تهدف من توقيع البروتوكول إلى إنشاء وتوفيق أوضاع الحضانات بالجمعيات والمؤسسات الأهلية بإجمالي 1600 قاعة بواقع 200 قاعة لكل محافظة.وينفذ المشروع في 8 محافظات ومن المقترح أن تكون: الدقهلية، السويس، الإسماعلية، المنيا، بني سويف، أسيو، قنا، الأقصر، الإسكندرية، مرسى مطروح.على أن يبدأ المشروع من تاريخ توقيع البرتوكول، بهدف إلحاق 240 ألف طفل في المرحلة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بحضانات مرخصة ومؤهلة بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك بناء قدرات 160 من كوادر وقيادات مديريات التضامن الاجتماعي وفقًا لاستراتيجيات المتابعة والدعم الفني بمرجعية معايير جودة خدمات الطفولة المبكرة وعلوم تنمية الطفولة المبكرة لدعم ومتابعة الحضانات.وكذلك بناء قدرات 1600 مشرفة حضانة وفقا لمعايير جودة خدمات الطفولة المبكرة وعلوم تنمية الطفولة المبكرة للعمل مع الأطفال، وبناء قدرات 800 عضو من فرق الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارات بالحضانات والجمعيات المستهدفة على الإدارة والمشاركة والحكم الرشيد ومعايير الجودة وعلوم تنمية الطفولة المبكرة.وقال الدكتور صابر حسن إن البروتوكول يهدف لرفع الوعي لدى 8000 من أولياء الأمور وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات والمهتمين بالطفولة المبكرة من المجتمع المحلي بمخاطر فيروس كورونا وأساليب الوقاية منه..