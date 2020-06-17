«الوزراء» ينيب وزير التعليم في توقيع اتفاقية تطوير مشروع «LMS»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، على إنابة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمي للاستفادة من العروض المقدمة من شركة Elsevier وأكاديمية Incision لتطوير مشروع برنامج LMS في مجال التدريب العلمي لأطباء الزمالة إلكترونيًا على أن يتم تفعيل التعاقد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار الحرص على تفعيل منظومة التعليم عن بعد.