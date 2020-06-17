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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد رفيع المستوى يتفقد مطار الغردقة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:56 م
مطار الغرددقة الدولي
مطار الغرددقة الدولي
محمود السعدى
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يتفقد وفد رفيع المستوى من الشركة المصرية للمطارات، اليوم الأربعاء، مطار الغرددقة الدولي لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات لعودة تشغيل الحركة الجوية والركابية القادمة من مختلف دول العالم، عقب قرار الحكومة المصرية بعودة حركة الطيران إلى الموانئ الجوية بعد اغلاق استغرق أكثر من 3 شهور نتيجة انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتابع وفد الشركة المصرية للمطارات عمليات التعقيم والتطهير التى تتم حاليا لكافة صالات السفر والوصول الدولية والدخلية، والمكاتب الفنية والادارية الخاصة بالعاملين، لضمان سلامة وحياة الجميع فى ظل الوضع الصعب الراهن الذى يشهده العالم اجمع.

ومن المتوقع أن يشهد مطار الغردقة الدولى عقب عودة التشغيل كثافة ركابية وجوية هائلة، خاصة فى ظل قيام العديد من شركات الطيران ومنظمى الرحلات السياحية بفتح حجوزات تذاكر طيران وفنادق للسفر الى مدينة الغردقة.

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