«الري»: أمطار على الهضبة الإثيوبية ومنطقة المستنقعات

كشفت نماذج الأمطار في مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة بمعدل من 3 مم، وحتى 25 مم، اليوم الأربعاء، وحتى يوم الجمعة، على الهضبة الإثيوبية، ومنطقة المستنقعات والبحيرات الإستوائية، كما يتم متابعة الموقف أولًا بأول فى هضبة البحيرات الاستوائية من خلال الأرصاد والقياسات الخاصة بالمحطات المختلفة.من جانبه، قال الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، أن التوقعات المناخية الإقليمية تشير إلى وجود فرصة كبيرة لسقوط أمطار أعلى من المتوسط بحوالى 50% في معظم منطقة القرن الإفريقي الكبير، وتمتد هذه الأمطار حتى غد الاثنين على جنوب إثيوبيا وحوض السوباط وباقى الأسبوع تشمل كل حوض النيل داخل إثيوبيا، وتستمر خلال الفترة المقبلة.وأوضح شراقى، لـ" الدستور"، أن المنطقة الاستوائية تمد النيل بـ 15% فقط من المياه والباقى يأتى من الهضبة الإثيوبية، لافتًا إلى أنه رغم ضعف المساهمة الاستوائية إلا أن الأمطار الحالية هى مؤشر لبداية موسم جيد في إثيوبيا وافتتاحية مبكرة للأمطار.