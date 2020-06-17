«الوزراء» يوافق على إضافة كلية الذكاء الاصطناعي بـ«طنطا»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعى، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا.وتأتي هذه الخطوة بهدف سعي الجامعة لدعم مسيرة التقدم العلمي المتمثل حاليًا في تقنية الذكاء الاصطناعي، وتقليل الاغتراب.