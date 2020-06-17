«الوزراء» يوافق على إعادة فتح معرض توت عنخ آمون بلندن

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعى، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، على العرض المُقدم من الجهة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون "الفرعون الذهبي" المُقام في قاعة "ساتشي" بلندن، بحيث يتم إعادة فتح المعرض لمدة بديلة بنفس القاعة تعويضًا عن فترة الـ44 يومًا التي تم إغلاق المعرض خلالها، حيث كان مُقررًا انتهاء مدة المعرض في 30 أبريل الماضي.وكانت السلطات البريطانية قامت بغلقه منذ 18 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19".